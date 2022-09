Vídeo: aviões de acrobacias se chocam, ficam presos e caem

Da Redação

O acidente ocorreu na última semana na Alemanha

Dois aviões de acrobacias se envolveram em um acidente e isso fez com que os pilotos das aeronaves morressem na hora em Gera, na Alemanha. Os aviões se chocaram no ar, ficaram presos um ao outro e, na sequência, caíram próximo a residências. O fato foi registrado na última semana.

De acordo com as informações da imprensa local, as vítimas, identificas como Michael S., de 42 anos, e Dieter G., de 72, faziam parte da mesma equipe especializada em acrobacias e tinham experiência em trabalhar juntos, após algumas apresentações conjuntas em campeonatos e festivais locais.

O acidente ocorreu durante uma sessão de treinamento do formato “voo espelho”, na qual uma aeronave voa paralela a outra, realizando os mesmos movimentos.



Assista:

Após a colisão, as aeronaves ficaram presas, impedindo que manobras pudessem ser feitas para evitar a queda. Os aviões, então, começaram a cair lentamente. Na sequência, é possível ver a fumaça gerada pelas explosões.

De acordo com a imprensa local, não há indícios de um defeito técnico nas máquinas.

Com informações do Metrópoles.

