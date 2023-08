Vídeo: autônomo morre após virar garrafa com cachaça de uma só vez

Siga o TNOnline no Google News

Mais um homem morreu após ingerir uma garrafa de cachaça de uma só vez. O caso em questão foi filmado e as imagens passaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira, 7 de agosto. (Assista abaixo)

A vítima, identificada como Sandro dos Santos, de 46 anos, participava de uma "brincadeira" com colegas, no município de São Miguel do Aleixo, em Sergipe, onde foi incentivado a beber aproximadamente 500 ml de cachaça de uma só vez.

A informação da morte de Sandro, que era autônomo, foi confirmada pela família. Marielza dos Santos, mãe do trabalhador, alegou que o filho era alcoólatra e lamentou o ocorrido. “A dor é muito grande. Nenhuma mãe merece ver o filho na situação que eu vi o meu. Não tinha precisão de fazerem isso com ele”, afirmou.

Ainda conforme Marielza, o vídeo foi registrado na quinta-feira, 3 de agosto. Momentos após consumir a bebida, começou a passar mal e morreu.

A Polícia Civil está à frente do caso.

Assista:

No dia 16 de julho, outro homem morreu consumindo uma garrafa de cachaça de uma vez. O trabalhador rural Antônio Cândido, de 42 anos, morreu depois de aceitar uma aposta de bar, onde deveria beber uma garrafa inteira em uma única virada para poder ganhar duas caixinhas de cerveja. O fato foi registrado em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, em Goiás.



Antônio foi encontrada caída na calçada do bar, sem sinais vitais.

Com informações do G1.

