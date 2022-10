Vídeo: ativistas jogam sopa de tomate em obra de Van Gogh

Da Redação

O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, em Londres

Ativistas jogaram sopa de tomate no quadro "Sunflowers", de Vicente Van Gogh, na manhã desta sexta-feira (14), em uma galeria de Londres, na Inglaterra. A ação, segundo o grupo Just Stop Oil, da qual as jovens fazem parte, é uma forma de protesto contra as mudanças climáticas.

De acordo com as informações da imprensa local, as duas mulheres entraram em uma sala da National Gallery e lançaram duas latas de sopa de tomate na obra, que é de 1888. O ataque não causou danos ao quadro, já que ele é protegido por um vidro.

Assista:

NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO — Disclose.tv (@disclosetv) October 14, 2022

A agência de notícias Reuters divulgou a informação que "oficiais agiram rapidamente depois que as ativistas lançaram uma substância no quadro". "As duas manifestantes foram detidas por crime de dano."



O caso está repercutindo nas redes sociais. No Instagram do grupo, uma postagem questiona se "a arte vale mais que a vida, mais do que comida, mais do que justiça".

A National Gallery se manifestou sobre o episódio. O comunicado diz que, após arremessarem sopa de tomate na obra, a dupla colocou as mãos na parede em que o quadro se encontra.

Statement from the National Gallery pic.twitter.com/DuZhTbAvbH — National Gallery (@NationalGallery) October 14, 2022

