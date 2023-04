Vídeo: Assaltantes roubam quase R$ 1 milhão em moedas de 10 centavos

Da Redação

O crime foi registrado na última quinta-feira

As autoridades da Filadélfia, Estados Unidos, investigam um assalto, ocorrido na última quinta-feira (13), que causou um prejuízo de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão). No entanto, o que diferencia esse crime de qualquer outro roubo é que os criminosos levaram apenas moedas de dez centavos.

Conforme a rede de televisão CBS, no momento em que o crime foi registrado, o caminhão que transportava o dinheiro estava parado em um estacionamento. Ao todo, havia US$ 750 mil (cerca de 3,6 milhões) em moedas no veículo.

A carroceria do caminhão era dividida em 15 paletes diferentes, com US$ 50 mil cada. A quadrilha, que contava com cerca de 10 homens, invadiu cinco deles e roubaram quase US$ 200 mil, dos US$ 250 mil que estavam nos paletes.

Após a ação criminosa, um rastro de moedas ficou espalhado pelo chão. A polícia local levou horas para recolher todo o dinheiro, no total, aproximadamente 7,5 milhões de moedas.

Police are investigating a robbery involving $750,000 worth of dimes in Philadelphia Thursday morning. https://t.co/ucdxCT1UHA pic.twitter.com/19wRlyleWa

A polícia já reuniu algumas informações sobre quadrilha, mas é necessário obter mais dados para chegar aos criminosos. Até o momento, as autoridades apuraram que os assaltantes usavam roupas pretas durante a ação e que utilizaram uma caminhonete Chrysler 300 branca com vidros fumês para chegar ao local, e fugir logo na sequência.



O motorista do caminhão com moedas não estava presente durante o roubo. Segundo a polícia, ele parou o carro no estacionamento e foi para casa descansar.

