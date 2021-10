Vídeo: asa-delta quebra durante voo e deixa pessoas feridas

Da Redação

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após sofrerem uma queda com uma asa-delta. O objeto quebrou durante um voo em Sapiranga, Rio Grande do Sul, no último sábado (2). A Polícia Civil (PC) confirmou a informação.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu no campo de pouso do Morro Ferrabraz, que pertence à Associação Gaúcha de Voo Livre.

As vítimas do acidente, o instrutor José Ronei Soares Borges, de 48 anos, e a turista Veronica Tainah da Graça Cruz, estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto Socorro de Canoas em estado grave de saúde.

Segundo a instituição de saúde, os dois sofreram "traumas severos nos membros superiores, inferiores e na cabeça". O instrutor passou por cirurgia. A turista ainda não passou por um procedimento cirúrgico porque seu estado de saúde é instável.

Até o momento não se sabe o que ocasionou a queda do equipamento, mas, conforme testemunhas, a asa-delta quebrou durante o voo.

A Polícia Civil investiga o caso.