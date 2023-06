Vídeo: adolescente pede desculpa após matar irmão de 9 anos a facadas

Uma adolescente de 12 anos matou o próprio irmão, de 9 anos, a facadas. O triste episódio foi registrado em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, em 5 de janeiro, mas ganhou repercussão mundial após um vídeo gravado no dia do assassinato começar a circular na internet. Assista o vídeo abaixo:

As imagens foram gravadas por uma câmera instalada na farda do policial que atendeu a ocorrência. As imagens mostram a garota em prantos no momento que é detida. Ela é questionada sobre onde estaria a faca que ela usou para esfaquear o irmão.

Segundo a polícia, a mãe das crianças, April Lyda, estava dormindo no andar de cima quando sua filha a acordou para confessar que havia esfaqueado o irmão de 9 anos, Zanda, no peito.

No vídeo é possível ver a mãe desesperada e pedindo para a filha rezar para o filho caçula não morrer. Zanda foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, mas morreu devido aos ferimentos.

Foto por reprodução/gofundme April Lyda e o filho Zanda

Em reportagem divulgada pelo jornal The Sun, April disse que acredita que sua filha pode ter tido um episódio maníaco e que sua filha apresentou 'sinais de alerta' nas semanas anteriores ao crime.

"Tudo o que sei é que ela estava pensando em esfaqueá-lo duas semanas antes", disse Lyda.

Assista:

Com informações do The Sun.

