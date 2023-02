Vídeo: acidente envolvendo kombi e carro de Celso Russomanno viraliza

Da Redação

O acidente ocorreu na tarde dessa quinta-feira (16)

Um acidente envolvendo uma kombi e o carro do deputado federal e jornalista Celso Russomanno foi registrado na tarde dessa quinta-feira (16), no centro de São Paulo. Testemunhas gravaram o momento da colisão, e as imagens estão circulando nas redes sociais.

A batida entre os veículos ocorreu após o condutor da kombi realizar uma manobra em direção ao acostamento, mas, ao fazer isso, acabou atingindo e arrancando parte do para-choque dianteiro do carro em que o político estava.

Quando o acidente aconteceu, não era Russomanno que conduzia o veículo. Na sequência, ele desceu irritado do automóvel e foi conversar com o motorista da kombi, que ficou desesperado com o ocorrido.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A cena rendeu gritaria e risadas dos que gravavam a ocorrência. Várias testemunhas diziam, na ocasião, que "os dois [motoristas] estavam errados".

Assista:

