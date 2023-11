Vidente que previu 11 de setembro profetiza coisas sombrias para 2024

Siga o TNOnline no Google News

A vidente búlgara Baba Vanga é conhecida por suas previsões, mesmo quase 30 anos após sua morte. Ela segue sendo um dos assuntos mais comentados na internet por profetizar fatos históricos, como o ataque às torres gêmeas no dia 11 de setembro.

A vidente, que ganhou notoriedade por ser cega, fez previsões sombrias para o próximo ano. Vangelia Pandeva Dimitrov, que também era curandeira, afirmou que 2024 contará com a ocorrência de várias ações violentas de terroristas em países da Europa, além de ataques biológicos, uma grande crise econômica no mundo e a tentativa de assassinato do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Há apenas uma previsão positiva para o ano seguinte, segundo a Sky History, que é o avanço das descobertas na medicina.

Profecias que deram certo

Entre as profecias que ela acertou estão a tragédia nuclear de Chernobyl; o dia exato da morte do líder soviético Josef Stalin, a queda da União Soviética e o atentado de 11 de setembro, entre outras.



Desastre do submarino Kursk em 2000



Baba Vanga afirmou que o submarino Kursk seria “coberto de água” e que “o mundo inteiro chorará por isso”. Uma explosão a bordo matou 118 pessoas em 2000, classificado como um dos piores desastres navais da Rússia.

11 de setembro em 2001

Considerada sua previsão mais assustadora. Ela profetizou esperar o “horror” para os Estados Unidos e, em 1989, afirmou que “os irmãos americanos cairão após serem atacados pelos pássaros de aço”, supostamente em referência às Torres Gêmeas.

Tsunami em 2004

A mística também acertou a ocorrência do avassalador tsunami no Oceano Índico em 2004. A tragédia devastou países como Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, entre outros, matando mais de 230 mil pessoas. Baba disse: “Uma enorme onda cobrirá uma grande costa com pessoas e cidades, e tudo desaparecerá sob a água”.

Pandemia de Covid-19 em 2020

Ainda de acordo com a Sky History, Baba Vanga também previu, em 1966, a pandeia de Covid-19, que só aconteceria em 2020. Ela declarou: “O corona estará por toda parte”.

Secas e inundações em 2022

A vidente alertou que grandes cidades enfrentariam secas devido ao aumento das temperaturas em 2022, o que, de fato, ocorreu. Houve seca recorde no Hemisfério Norte, com incêndios florestais e prejuízo para a economia.

A vidente previu a própria morte em 1996

A búlgara também previu corretamente sua própria morte, declarando que morreria exatamente no dia 11 de agosto de 1996, aos 85 anos, em decorrência do câncer de mama.

Quem foi Baba Vanga

Baba Vanga nasceu em 1911 e perdeu a visão aos 12 anos, supostamente após ter sido levada por um vendaval. Ela ficou órfã ainda na infância, momento em que ficou dependente da caridade de vizinhos e parentes distantes para sobreviver. Já mais velha, ficou responsável por cuidar dos irmãos, mesmo sem enxergar.

Nos anos 70, já idosa, ganhou fama em toda a Europa, e depois no mundo, por fazer previsões que acabavam se confirmando, o que lhe rendeu a alcunha de Nostradamus dos Bálcãs, numa referência ao célebre vidente francês, que viveu no século XVI.

Com informações do site Forum.

