Vice-prefeito viraliza ao distribuir cachaça para moradores de rua

O caso chamou a atenção nas redes sociais

Circula nas redes sociais, um vídeo em que o vice-prefeito de Sumaré, Região Metropolitana de Campinas, São Paulo, aparece distribuindo garrafas de cachaça aos moradores em situação de rua. Nas imagens, que estão viralizando, Henrique do Paraíso (Republicanos), chama as pessoas que recebem a bebida de "amigos e vizinhos" do bairro Casarão. (Assista abaixo)

A atitude tomada pelo político foi alvo de críticas na web. As imagens mostram também que o vice-prefeito entregou calendários para as pessoas que estavam próximas durante a gravação.

Em nota, de acordo com o G1, Henrique do Paraíso alegou que o gesto não foi uma ação institucional. "Eu comprei sem maldade alguma e acabou gerando essa polêmica. Não foi uma ação institucional, foi uma particularidade entre vizinhos", explicou.

Veja:

