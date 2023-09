Viatura da PRF é arrastada pela água em estrada durante chuva; veja

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi arrastada pela água que cobre a pista da BR-116, na altura do km 386, em Camaquã, na região Sul do Rio Grande do Sul. Veja o vídeo abaixo.

Um vídeo registrado por um motorista que estava no local mostra um agente da polícia se protegendo da correnteza sobre o capô do veículo. A PRF confirmou que as imagens são de terça-feira (12) e que ninguém ficou ferido.

A água tomou conta do trecho da estrada após uma barragem às margens da rodovia se romper, segundo a PRF. Dois agentes estavam no local monitorando a subida da água e acabaram sendo surpreendidos pela correnteza.

Rodovia interrompida

Por volta do meio-dia, a PRF informou que o trânsito na BR-116 foi interrompido no sentido capital-interior, na altura do km 386, mesmo local onde o vídeo foi gravado, em virtude do rompimento de um açude localizado às margens da rodovia. Não há previsão de liberação.

As informações são do g1.

