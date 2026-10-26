Viatura da PM atropela motociclista durante comemoração de vitória de Lula em SC

Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atropelou um motociclista de 24 anos na noite desse domingo, 25, em Florianópolis, em Santa Catarina. O caso ocorreu durante a comemoração de moradores pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o carro atravessa o canteiro central e atinge a motocicleta em alta velocidade, próximo a outras pessoas que também comemoravam o resultado das eleições. O motociclista foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em nota, o Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv) informou que uma equipe seguia pela SC-406, após atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, quando avistou motociclistas realizando manobras perigosas na SC-403.

Segundo o CPMRv, a guarnição interveio e, durante a abordagem, a motocicleta colidiu com a viatura.

Já em relação às imagens, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) afirmou que "serão adotadas medidas administrativas cabíveis, com o encaminhamento dos fatos à Corregedoria".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Estadão entrou em contato com a Secretária Municipal de Saúde de Florianópolis, e aguarda retorno.