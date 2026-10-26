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Viatura da PM atropela motociclista durante comemoração de vitória de Lula em SC

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atropelou um motociclista de 24 anos na noite desse domingo, 25, em Florianópolis, em Santa Catarina. O caso ocorreu durante a comemoração de moradores pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o carro atravessa o canteiro central e atinge a motocicleta em alta velocidade, próximo a outras pessoas que também comemoravam o resultado das eleições. O motociclista foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

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Em nota, o Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv) informou que uma equipe seguia pela SC-406, após atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, quando avistou motociclistas realizando manobras perigosas na SC-403.

Segundo o CPMRv, a guarnição interveio e, durante a abordagem, a motocicleta colidiu com a viatura.

Já em relação às imagens, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) afirmou que "serão adotadas medidas administrativas cabíveis, com o encaminhamento dos fatos à Corregedoria".

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O Estadão entrou em contato com a Secretária Municipal de Saúde de Florianópolis, e aguarda retorno.

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