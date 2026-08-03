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Vestibular 2027 da Unicamp terá 'overbooking' na 1ª chamada e novo curso sobre IA

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 18:06:00 Editado em 03.08.2026, 18:18:35
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A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira, 3, as inscrições para o vestibular 2027. Entre as principais novidades para o próximo ano está a criação de dois novos cursos que ficarão sediados no campus de Limeira: de inteligência artificial e ciência de dados e de relações internacionais.

A Unicamp também anunciou que, quando divulgar a primeira chamada de aprovados no exame, o número de candidatos na lista será maior que o de vagas disponíveis, prática conhecida como "overbooking". De acordo com a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), o objetivo é de otimizar o fluxo das matrículas.

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Caso o número de matriculados seja maior que o de vagas, só serão efetivadas as matrículas até o número de vagas previstas, e os demais deverão retornar à lista de classificados e aguardar as chamadas seguintes, caso estas venham a ocorrer.

A Unicamp informou mudanças também na realização do próprio vestibular: ele será aplicado em mais duas cidades, Paulínia e Vinhedo. Assim, serão 33 locais de prova no Estado de São Paulo e outros seis em capitais de outras unidades federativas. De acordo com a Unicamp, o seu vestibular é o segundo que chega a mais locais do Brasil, atrás apenas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para os candidatos da cidade de São Paulo, será possível escolher a região do município onde será aplicado o exame, dentre as disponibilizadas pela Comvest. O preenchimento das vagas de cada local será por ordem de inscrição e candidatos com deficiência que precisem de assistência terão como opções somente os locais indicados pela organização da prova, que possuem a estrutura para recebê-los.

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A Unicamp também tem o vestibular indígena, voltado para alunos indígenas de escolas públicas, que terá inscrições em novembro e cuja prova normalmente ocorre em janeiro. Essa prova é realizada em seis cidades: Campinas (SP), Campo Grande (MS), Recife (PE), Santarém (PA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

Inscrições

As inscrições vão até 31 de agosto e são feitas online. A primeira fase do exame ocorrerá no dia 18 de outubro, com 72 questões objetivas, e a segunda será em 29 e 30 de novembro, com questões dissertativas. Ao todo, são oferecidas 2.523 vagas em 70 cursos de graduação.

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A taxa de inscrição é de R$ 230 e poderá ser paga até o dia 8 de setembro, caso o aluno não tenha sido contemplado com a isenção. É possível fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área.

Veja as cidades onde ocorre a prova:

Americana;

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Araçatuba;

Barueri;

Bauru;

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Belo Horizonte;

Botucatu;

Bragança Paulista;

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Brasília;

Campinas;

Campo Grande (vestibular indígena);

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Curitiba;

Fortaleza;

Franca;

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Guarulhos;

Indaiatuba;

Jundiaí;

Limeira;

Lorena;

Marília;

Mogi das Cruzes;

Mogi Guaçu;

Osasco;

Paulínia;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Recife;

Ribeirão Preto;

Salvador;

Santo André;

Santos;

São Bernardo do Campo;

São Carlos;

São Gabriel da Cachoeira (AM) (vestibular indígena);

São João da Boa Vista;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

São Paulo;

Sorocaba;

Sumaré;

Tabatinga (AM) (vestibular indígena);

Valinhos;

Vinhedo.

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Curso ia inscrições overbooking UNICAMP VESTIBULAR
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