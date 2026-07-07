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Vereadora do RS da causa animal recebe cachorro morto em caixa

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 20:42:00 Editado em 07.07.2026, 20:55:21
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A vereadora Andreza Guerreiro (PP), de Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul), recebeu em seu gabinete uma caixa com um cachorro morto. Ela afirma que o gesto foi uma ameaça com intuito de silenciar seu mandato, cujo enfoque é a causa animal.

O caso aconteceu nesta segunda-feira, 16. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a vereadora, à princípio, feliz por ter recebido o que acreditava ser um gesto de carinho. As imagens mostram ela entrando em seu gabinete com uma caixa. Na tampa, duas folhas A4 grudadas exibem mensagem escrita: carinho para proteger os animais. Obr abreviação de obrigado".

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Ao abrir o recipiente, porém, a vereadora se depara com o cadáver do animal de pequeno porte.

"Meu Deus, alguém mandou um cachorro para mim. Me entregaram um corpo", reage a vereadora no vídeo.

Filipe Ribeiro, um dos funcionários do gabinete, conta que a Andreza acreditava ter recebido uma doação. Ela promove campanha de agasalho voltada a animais. Por isso, ela solicitou a gravação do vídeo à chefe de gabinete antes de abrir a caixa.

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"Nunca imaginamos que seria isso. Nunca tinha acontecido algo assim. Trabalhamos com casos de maus tratos e vimos coisas de todo tipo. Mas isso foi impensável. Acima de tudo que já tínhamos visto", disse Filipe Ribeiro.

A caixa chegou à Câmara Municipal de Novo Hamburgo por um entregador de Uber, que foi contratado sem saber o conteúdo da entrega. Imagens de câmera de segurança mostram o homem entregando a caixa na recepção, mas o gabinete da vereadora reiterou que ele não está envolvido.

A causa da morte do animal ainda não foi definida. O cachorro tinha ferimentos nas patas.

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Andreza Guerreiro registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil da cidade. Na postagem onde narrou o crime, a vereadora classificou o caso como "um ato criminoso de violência, marcado pela crueldade e pela covardia de usar a vida de um animal como ameaça ao meu mandato e ao meu gabinete".

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