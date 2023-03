Vereadora assassinada no Ceará levou 'mata leão' de namorado

Da Redação

Yanny Brena era vereadora e médica

A vereadora Yanny Brena Alencar, assassinada pelo namorado, sofreu um golpe conhecido como "mata leão" de Rickson Pinto. O laudo da Polícia Civil, apresentado nesta quinta-feira (23), aponta que a jovem sofreu agressões compatíveis com um acidente de veículo.

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte foi encontrada morta ao lado do namorado, em casa, no dia 03 de março. Segundo as investigações, o namorado aplicou o "mata leão" e, então, arrastou a vítima até a sala do imóvel e a colocou em "suspensão incompleta". A intenção era simular um duplo suicídio.

"Ela tinha agressões no rosto, no queixo, marca de violência nos braços, lesões de arrasto, indicando que ela foi puxada por ele. A própria Pefoce [Perícia Forense do Ceará] deixou isso no laudo de que ele empregou muita violência, compatível até com um acidente de veículo", detalhou Márcio Gutiérrez, chefe da Polícia Civil do Ceará.

Yanny Brena sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas, indícios de que houve luta corporal antes do assassinato. Além de vereadora, a mulher também era médica. Rickson se intitulava como atleta de vaquejada, mas não possuía uma ocupação fixa, conforme as investigações.

Em depoimento à polícia, uma das amigas de Yanny Brena afirmou que ela já tinha expressado que não queria continuar pagando as despesas de Rickson Pinto. “Yanny relatou que não queria mais ficar pagando as contas de Rickson; que nunca dividia as despesas do casal, ela sempre arcava com tudo”, disse a amiga em depoimento à polícia. A conversa entre as jovens aconteceu cerca de duas semanas antes do crime.

Fonte: Informações g1.

