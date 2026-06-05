Vereador mata ex-mulher durante assinatura do divórcio

O vereador de Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará, e ex-prefeito do município, Romildo Veloso e Silva (PP), morreu após atirar contra a ex-esposa durante uma reunião voltada à formalização do divórcio e à divisão de bens. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (03), dentro de um escritório de advocacia da cidade.

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A vítima, identificada como Ilcicléia Alves Veloso, participava do encontro ao lado do ex-companheiro para tratar da assinatura de documentos relacionados ao processo de separação.

Segundo informações apuradas pelas autoridades, durante a reunião Romildo teria pedido ao advogado que deixasse a sala para que pudesse conversar em particular com Ilcicléia. Pouco depois, funcionários do escritório ouviram disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a mulher ferida, sentada em uma cadeira, com um disparo na região da cabeça. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela ainda apresentava sinais vitais.

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Romildo foi localizado morto no banheiro do imóvel, também com ferimento na cabeça. Um revólver foi encontrado ao lado do corpo.

A vítima recebeu atendimento inicial ainda no escritório e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ourilândia do Norte. Mais tarde, devido à gravidade do quadro, ela precisou ser transferida para uma unidade hospitalar regional.

De acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde de Ilcicléia é considerado gravíssimo.

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Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Ourilândia do Norte como tentativa de feminicídio. As autoridades buscam esclarecer a dinâmica e as circunstâncias que antecederam o crime.

Informações: Obemdito

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