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Vereador, esposa e filho morrem em colisão de carro com caminhão no interior de Goiás

Escrito por José Maria Tomazela (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 14:24:00 Editado em 05.06.2026, 14:28:50
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Um acidente entre carro e caminhão causou a morte de três pessoas da mesma família, na noite desta quinta-feira, 4, em uma rodovia de Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. As vítimas são o vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro, de 43 anos, da Câmara de Cachoeira Alta, sua mulher, Maria Júlia Miranda da Costa, de 49, e o filho do casal, Gabriel Miranda Costa Ribeiro, de 12.

O Toyota Corolla onde estava a família se chocou de frente com um caminhão. As circunstâncias envolvendo a colisão frontal ainda são apuradas.

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O acidente que aconteceu na rodovia GO-206, entre Quirinópolis e Caçu, destruiu totalmente o carro e fez com que a carreta tombasse, espalhando sua carga de cana-de-açúcar picada pela rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, as vítimas morreram ainda no local. Já o motorista do caminhão foi socorrido consciente e levado para o hospital de Quirinópolis. A rodovia ficou interditada por cerca de duas horas. Não há informações sobre o estado de saúde.

Prefeito interino

onde ele tinha atuação parlamentar atuante e marcada pela proximidade com a população. Políticos e amigos usaram as redes sociais para lamentar a perda e se solidarizar com a família.

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O vereador, que era também empresário e comerciante, estava em sua segunda legislatura na Câmara de Cachoeira Alta, após ter sido eleito pelo Podemos em 2020 e reeleito em 2024. Em 2022, ele foi eleito presidente da Câmara e, nessa condição, assumiu interinamente o cargo de prefeito.

A prefeitura divulgou nota de pesar manifestando profundas condolências. O município decretou luto oficial. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos pelo falecimento de Shaylon Rodrigo, sua esposa Maria Julia e seu filho Gabriel", diz a nota.

A Câmara de Cachoeira Alta manifestou "imensa dor e consternação" e se solidarizou com os familiares e amigos. "Toda comunidade cachoeirense lamenta a partida de pessoas tão queridas e estimadas. Shaylon Rodrigo deixa um legado de dedicação à vida pública, compromisso com a população e relevantes serviços prestados ao município de Cachoeira Alta. Ao lado de sua família, construiu uma trajetória marcada pelo respeito, amizade e pelos valores que sempre nortearam sua caminhada."

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