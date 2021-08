Da Redação

Vereador erra e lê nota de pesar em aniversário de idosa

Nesta quinta-feira (5), um político passou vergonha durante uma homenagem de aniversário. João Donizete Silvestre, vereador de Sorocaba, São Paulo, se confundiu e acabou lendo uma nota de pesar em homenagem à aniversariante, que completou 89 anos.

O fato aconteceu em uma sessão plenária. Logo após ler a homenagem fúnebre, ele recebeu a informação de que a mulher, que completou mais um ano de vida no dia anterior, estava presente. “Me desculpe, senhor presidente. É aniversário dela”. E ainda brinca: “Depois dessa, vou precisar me desculpar pessoalmente com ela", disse após cometer o erro.

O parlamentar ficou sem graça e perguntou ao colega que presidia a sessão se era possível perceber. “Eu estou vermelho, senhor presidente? Estou corado?”

A homenagem terminou com as pessoas que assistiram a cena rindo da situação.

Assista:

