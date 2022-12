Vereador é suspeito de pagar uísque e cigarros com verba pública

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O parlamentar reconheceu os pagamentos, no entanto, informou que não sabia que os itens não poderiam ser comprados

Um vereador de Goiás é suspeito de utilizar dinheiro público para bancar uma confraternização. O servidor público teria gastado cerca de R$ 5,6 mil para pagar uísque, cigarro, chope e drinks para a festa que reuniu cerca de 40 participantes.

continua após publicidade .

Ao ser acusado, o parlamentar Emanoel Alves Júnior (PSDB), de São Francisco de Goiás, município da região central do estado, reconheceu os pagamentos, no entanto, informou que não sabia que os itens não poderiam ser comprados com dinheiro público.

LEIA MAIS: Idoso levado vivo para funerária tem morte confirmada pela polícia

continua após publicidade .

A confraternização aconteceu em dezembro de 2020, em um restaurante em Nerópolis, na região metropolitana da capital goiana. O valor total da conta, pago com um cheque da Câmara Municipal.

A atual gestão da Casa Legislativa informou que tomou conhecimento do caso na última terça-feira (29), e que não compactua com nenhuma irregularidade. Ainda de acordo com a Câmara, os órgãos de controle, como o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) e o Tribunal de Contas do Município (TCM), devem ser informados sobre a situação.

Procurado pela TV Anhanguera, Emanoel Júnior disse que a confraternização é uma tradição de final de ano entre vereadores e funcionários, mas que nunca autorizou ninguém a fumar ou tomar bebidas alcoólicas por conta da Câmara Municipal.

Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News