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OPERAÇÃO ELO OCULTO

Vereador é preso após assassinato de menina 'decretada' por facção

Lavignia Gabrielly Guimarães Coutinho, 20 anos, foi morta a tiros em uma casa noturna

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 19:02:35 Editado em 14.07.2026, 21:00:44
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Vereador é preso após assassinato de menina 'decretada' por facção
Autor Túlio César (Republicanos) é acusado de envolvimento na morte da jovem Gabrielly - Foto: Reprodução

O vereador de Poxoréu (MT), Túlio César (Republicanos), foi preso na manhã desta terça-feira (14) durante a Operação Elo Oculto, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT). Ele é investigado pela morte de Lavignia Gabrielly Guimarães Coutinho, de 20 anos, assassinada a tiros em uma casa noturna na madrugada de 10 de maio deste ano.

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Túlio César assumiu o cargo de vereador de Poxoréu no dia 27 de junho, durante o afastamento do vereador Leônidas Barcelos (Republicanos). Em junho, ele já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão na mesma investigação e, à época, negou participação no crime. A defesa do parlamentar afirmou que aguardará a análise técnica do caso para se manifestar.

Jovem foi decretada por facção criminosa

O homicídio foi ordenado por integrantes de uma facção criminosa que atua na região. A investigação aponta que a jovem foi morta por suspeita de ser informante da polícia. Segundo as autoridades, a mãe de Lavignia trabalhava na base da Polícia Militar de Poxoréu, e a filha costumava ajudá-la no local. Por frequentar a unidade policial, membros da facção a consideraram uma colaboradora das forças de segurança e decretaram sua execução.

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Na noite do crime, a vítima estava no interior da casa noturna, localizada às margens da MT-130, quando um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou diversos disparos. Segundo testemunhas, o atirador se aproximou por trás, sacou a arma e disparou contra a cabeça de Lavignia. Ela foi atingida em regiões vitais e morreu no local.

Operação foi desencadeada em três cidades

Batizada de Elo Oculto, a ação é coordenada pela Delegacia de Poxoréu com apoio das unidades da Regional de Primavera do Leste. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, totalizando oito ordens judiciais. As medidas são cumpridas simultaneamente nas cidades de Poxoréu, Primavera do Leste e Canarana. O inquérito tramita sob sigilo.

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´polícia ASSASSINATO Crime facção criminosa NOTÍCIAS Poxoréu
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