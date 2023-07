Vereador é executado a tiros logo após deixar sessão na Câmara

O vereador Teobaldo Aquino, de 43 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (4), logo após deixar o prédio da Câmara Municipal de Capitan Bado, no Paraguai. A cidade paraguaia faz fronteira com Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul.

continua após publicidade

De acordo com informações, Aquino estava indo para casa em sua caminhonete, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. A dupla estava armada e efetuou diversos disparos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

- LEIA MAIS: Idoso salva estudante presa em carro e é morto a tiros no PR; entenda

continua após publicidade

Segundo relatos da família, o político vinha recebendo ameaças, mas não oficializou nenhuma denúncia. Até o momento desta publicação, não há informações oficiais sobre as motivações da execução.

O delegado responsável pelas investigações afirmou que as equipes estão atuando lado a lado com agentes do Brasil, colhendo provas e depoimentos possíveis para avançar na investigação do caso.

Siga o TNOnline no Google News