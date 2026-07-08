Vereador é agredido a pauladas durante gravação de vídeo em SC
Júlio sofreu lesões superficiais e levou três pontos em um ferimento no rosto
O vereador Júlio Bento do Abre o Olho (PSD), de Navegantes (SC), foi agredido a pauladas na última sexta-feira (03) enquanto gravava um vídeo nas proximidades do Rio Itajaí-Açu, onde diversas casas foram alagadas. O parlamentar afirmou nas redes sociais que não conhece o agressor e relatou que o homem passou de carro pelo local fazendo ofensas antes de retornar e iniciar as agressões.
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Júlio sofreu lesões superficiais e levou três pontos em um ferimento no rosto.
Em publicação, ele afirmou que testemunhas relataram que o suspeito também costuma ser "machão com mulher".
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Após a agressão, Júlio Bento registrou boletim de ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).