Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CONFUSÃO

Vereador é agredido a pauladas durante gravação de vídeo em SC

Júlio sofreu lesões superficiais e levou três pontos em um ferimento no rosto

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 23:16:33 Editado em 08.07.2026, 23:16:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vereador é agredido a pauladas durante gravação de vídeo em SC
Autor O parlamentar afirmou nas redes sociais que não conhece o agressor e relatou que o homem passou de carro pelo local fazendo ofensas antes de retornar e iniciar as agressões - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O vereador Júlio Bento do Abre o Olho (PSD), de Navegantes (SC), foi agredido a pauladas na última sexta-feira (03) enquanto gravava um vídeo nas proximidades do Rio Itajaí-Açu, onde diversas casas foram alagadas. O parlamentar afirmou nas redes sociais que não conhece o agressor e relatou que o homem passou de carro pelo local fazendo ofensas antes de retornar e iniciar as agressões.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Júlio sofreu lesões superficiais e levou três pontos em um ferimento no rosto.

Vereador é agredido a pauladas durante gravação de vídeo em SC
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais

Em publicação, ele afirmou que testemunhas relataram que o suspeito também costuma ser "machão com mulher".

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a agressão, Júlio Bento registrou boletim de ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).


Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Julio Bento do Abre Olho (@juliobentodoabreolho)


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO Navegantes NOTÍCIAS Santa Catarina vereador violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV