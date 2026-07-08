Vereador é agredido a pauladas durante gravação de vídeo em SC

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Júlio sofreu lesões superficiais e levou três pontos em um ferimento no rosto

O vereador Júlio Bento do Abre o Olho (PSD), de Navegantes (SC), foi agredido a pauladas na última sexta-feira (03) enquanto gravava um vídeo nas proximidades do Rio Itajaí-Açu, onde diversas casas foram alagadas. O parlamentar afirmou nas redes sociais que não conhece o agressor e relatou que o homem passou de carro pelo local fazendo ofensas antes de retornar e iniciar as agressões.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Júlio sofreu lesões superficiais e levou três pontos em um ferimento no rosto.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em publicação, ele afirmou que testemunhas relataram que o suspeito também costuma ser "machão com mulher".



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a agressão, Júlio Bento registrou boletim de ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



