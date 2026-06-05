Vereador de Cachoeira Alta, esposa e filho morrem em grave acidente na GO-206

O vereador de Cachoeira Alta (GO), Shaylon Rodrigo, sua esposa, Maria Julia Miranda, e o filho do casal morreram em um grave acidente na noite desta quinta-feira (4), na rodovia GO-206, em Quirinópolis, região sudoeste de Goiás. A família viajava em um Toyota Corolla que bateu de frente contra um caminhão carregado com cana picada, no trecho de saída do município em direção a Caçu.

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De acordo com o sargento Cristiano, do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 20h e resultou no tombamento da carreta em formato de "L", espalhando a carga pela pista. O militar, responsável pelo atendimento da ocorrência, explicou que o resgate foi considerado muito complexo porque o parlamentar e sua família ficaram presos às ferragens do veículo de passeio, o que provocou a interdição da rodovia por várias horas durante a noite.

O motorista do caminhão envolvido no acidente sobreviveu e foi socorrido consciente por pessoas que passavam pelo local, sendo encaminhado a um hospital em Quirinópolis. Até o momento, o nome do condutor não foi divulgado e não há atualizações sobre o seu estado de saúde. Uma equipe da Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais no local e determinar as circunstâncias exatas da batida.