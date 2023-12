Verão começa nesta sexta-feira e contará com novas ondas de calor

O verão começa oficialmente às 00h27 desta sexta-feira (22) e, segundo a empresa de serviços meteorológico Climatempo, a estação contará com várias "surpresas", como novas ondas de calor — fator que fará os termômetros registrarem temperaturas elevadas — e chuva acima da média em certos estados do país.

O verão é conhecido como a estação mais quente do ano, mas, desta vez, a passagem dele ficará marcado por conta da atuação do El Niño. O fenômeno fará com que os estados do oeste brasileiro registrem temperaturas acima da média, principalmente o Acre, Amazonas, Rondônia, região central do Pará e leste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A empresa meteorológica mostra ainda que o Espírito Santo, Bahia e sul do Piauí também serão atingidos com a onda de calor.

- LEIA MAIS: El Niño deverá continuar pelo menos até abril de 2024

A região amazônica contará com um agravante durante a estação, que serão chuvas abaixo da média. Em contrapartida, partes dos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, além do Nordeste, devem registrar chuvas acima da média.

De acordo com Gilvan Sampaio, meteorologista e coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), o verão será marcado por temperaturas intensas. "Vamos ter ainda ondas de calor, como as registradas nos últimos meses", comenta.

Sampaio ressalta temperaturas recordes e as frequentes ondas de calor são uma consequência direta do El Niño. A meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também aponta o fenômeno como pivô das ondas de calor intenso.

De acordo com ela, as temperaturas devem ficar acima da média entre dezembro e janeiro, período em que o El Niño atinge seu ápice. "De agosto para cá, mensalmente as temperaturas estão ficando acima da média. Até mesmo acima dos meses referentes a 2016. Isso mostra uma tendência de um verão com termômetros elevados", afirma.

O verão se estende até 20 de março, às 00h06.

Com informações do G1.

