Vênus atinge brilho máximo nesta sexta-feira (18) e poderá ser visto a olho nu em todo o Brasil

Sem necessidade de telescópio, observação a olho nu exige apenas locais com pouca luz e visão livre para a direção onde o Sol se põe

O planeta Vênus atingirá o maior brilho de sua aparição noturna em 2026 nesta sexta-feira (18), podendo ser observado a olho nu em todas as regiões do Brasil. O astro chegará à magnitude de -4,80, escala em que números menores indicam maior luminosidade aparente, tornando-se o objeto mais brilhante do céu noturno, superado apenas pelo Sol e pela Lua.

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Para acompanhar o fenômeno, não será necessário o uso de telescópios ou equipamentos astronômicos. A orientação para os observadores é olhar para o horizonte oeste, na mesma direção em que o Sol se põe, logo após o anoitecer. Por estar posicionado em um ponto relativamente baixo do céu, a recomendação é buscar locais altos, com pouca iluminação artificial e com a visão desimpedida de prédios ou árvores para garantir a visualização antes que o planeta desça abaixo da linha do horizonte.

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A alta luminosidade de Vênus resulta da combinação entre a sua proximidade física em relação à Terra e a extensão de sua superfície que se encontra iluminada pelo Sol voltada para o nosso planeta. Popularmente conhecido como Estrela-D’Alva ou Estrela da Tarde, o segundo planeta do Sistema Solar não ficará restrito a esta sexta-feira: o espetáculo astronômico deve manter níveis excepcionais de brilho visível até aproximadamente o dia 27 de setembro.