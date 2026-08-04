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Ventos podem chegar a até 100 km/h em SP nesta sexta-feira; veja previsão

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 20:23:00 Editado em 04.08.2026, 20:30:26
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira, 4, um alerta laranja de perigo para fortes ventos, de 60 km/h até 100 km/h, durante a próxima sexta-feira, 7, para a Grande São Paulo e a faixa litorânea sul do Estado.

Ao todo, o Inmet informa que 45 municípios paulistas devem ser afetados, entre eles Guarujá, São Sebastião, Praia Grande, São Paulo, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo. Existe o risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

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"Não descartamos a possibilidade de ventos intensos conforme a semana passada. Mesmo que seja um fenômeno diferente do anterior. Esse é um intenso ciclone extratropical de baixa pressão", explica Taís Cortez, meteorologista do Inmet.

Conhecido como ciclogênese explosiva ou ciclone bomba, o fenômeno ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em um curto período de tempo, se transformando em um intenso ciclone extratropical, informa o Inmet. É um fenômeno diferente do que ocorreu na semana passada, causado por um cavado próximo ao litoral paulista, associado a um escoamento de oeste.

O cavado é uma região também de baixa pressão atmosférica, associada a chuvas. Já o escoamento de oeste é uma corrente de ventos que, ao se associar ao padrão de circulação ciclônica de um cavado em superfície, gera instabilidade na atmosfera e favorece ventos intensos.

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Outro alerta amarelo de vendaval emitido pelo Inmet para a próxima sexta-feira contempla São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A previsão é de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e baixo risco de queda de árvores.

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