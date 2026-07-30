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Ventania vira escuna em Ubatuba; Estado de SP teve 15 feridos, além de três pessoas mortas

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 10:45:00 Editado em 30.07.2026, 10:54:42
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A ventania que atingiu o Estado de São Paulo na tarde de quarta-feira, 29, virou uma embarcação e deixou pelo menos sete pessoas feridas em Ubatuba, no litoral norte. O acidente ocorreu na região da Praia de Itamambuca. De acordo com a Defesa Civil do Estado, pelo menos 10 pessoas estavam no barco, que virou após ser atingido por fortes rajadas de vento.

Pelo menos sete ocupantes precisaram de atendimento médico. A vítima com ferimentos mais graves é uma criança de 6 anos. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Ubatuba e, após ser estabilizada, transferida em uma ambulância de suporte avançado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Litoral Norte.

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A prefeitura de Ubatuba informou que, ao todo, a Santa Casa da cidade recebeu 13 pacientes e precisou ativar o Protocolo de Incidente com Múltiplas Vítimas. Além da criança, outra vítima permaneceu em observação com quadro estável, enquanto os demais pacientes receberam atendimento e tiveram alta médica. A ventania também deixou três mortos e pelo menos outros dois feridos.

Em São Sebastião, uma embarcação com cinco ocupantes naufragou no canal entre a cidade e Ilhabela. Duas pessoas foram resgatadas sem ferimentos, outras duas foram socorridas em estado de choque pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e um pescador foi encontrado morto durante as buscas realizadas por equipes da Defesa Civil e do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

Em Santos, um homem em situação de rua morreu após ser atingido por uma árvore na Avenida Almirante Cochrane, no bairro Estuário. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o óbito foi constatado no local. Em Cesário Lange, um homem morreu após a queda de uma árvore sobre o veículo em que trafegava.

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As cidades do litoral foram as primeiras a receber o alerta severo para rajadas de vento emitido pela Defesa Civil do Estado na quarta-feira, por volta das 13h. Cerca de 50 minutos depois, o aviso foi estendido para toda a região metropolitana de São Paulo, devido ao agravamento das condições meteorológicas e ao registro das primeiras ocorrências relacionadas ao mau tempo.

Itanhaém, na Baixada Santista, ficou entre as cidades que registraram as maiores rajadas de vento do Estado, com 111 km/h. No topo da lista estão Itaporanga e Itaí, com 124,9 km/h, Taquarituba, com 117 km/h, Arandu, com 113,1 km/h, e Paranapanema, com 113 km/h.

Devido aos impactos no litoral, o governo de São Paulo reforçou a atuação na região e deslocou equipes da Defesa Civil do Estado para Peruíbe, onde o grupo acompanha localmente a resposta às ocorrências provocadas pela passagem da frente fria.

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CLIMA/SP/VENTANIA/ESTADO/VÍTIMAS
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