Ventania deixa mais de 100 mil imóveis sem energia em SP e na Região Metropolitana

Cerca de 127 mil residências de São Paulo atendidas pela Enel São Paulo ficaram sem energia elétrica na tarde desta sexta-feira, 11, após fortes rajadas de vento atingirem a região. A concessionária atende 24 municípios, entre a capital paulista e cidades da Região Metropolitana.

Em nota, a Enel informou que 40% dos clientes afetados tiveram o fornecimento de energia restabelecido em 30 minutos. Neste momento, as equipes da distribuidora trabalham para normalizar o serviço para cerca de 56 mil clientes, o equivalente a 0,6% da base total da companhia no Estado de São Paulo. A empresa disse que já havia mobilizado antecipadamente as equipes para atuar desde as primeiras horas das fortes rajadas de vento.

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Ainda segundo a concessionária, em Embu-Guaçu 5,8 mil dos cerca de 24 mil imóveis cadastrados ficaram sem energia. Em São Lourenço da Serra, na região de Itapecerica da Serra, 1.116 dos 7.087 imóveis também ficaram no escuro.

Segundo a Defesa Civil de SP, as rajadas de vento também atingiram outras regiões do Estado. Até as 16h45, as maiores velocidades dos ventos foram registrada em:

Paraibuna, com 84,9 km/h;

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Piraju, com 80,6 km/h;

Manduri, com 71,2 km/h;

São Bernardo do Campo, com 69,9 km/h;

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Mauá, com 68,8 km/h;

Paranapanema, com 64,5 km/h;

Santos, com 64,4 km/h;

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Uchôa, com 62,8 km/h;

Bauru, com 61,1 km/h;

Capital paulista, com 59,4 km/h;

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Serra da Mantiqueira, com 57,7 km/h;

Caraguatatuba, com 51,9 km/h.

Alerta laranja para tempestade

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Nesta sexta-feira, a cidade de São Paulo está sob alerta laranja, de perigo, para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em apenas dez dias, a capital paulista já registrou mais chuva do que o esperado para todo o mês de setembro. Segundo a Defesa Civil do Estado, eram esperados 66 milímetros para o mês, mas já foram acumulados cerca de 100 milímetros, o equivalente a 151,5% da média mensal.

O alerta laranja é válido das 0h às 23h59 desta sexta-feira. Há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. O Inmet também alerta para a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

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Além da capital, mais de 500 cidades do Estado de São Paulo estão sob áreas afetadas pelo aviso.

Diante das previsões, o governo paulista instalará o Gabinete de Crise a partir das 14h desta sexta-feira. O grupo reúne representantes das instituições envolvidas no monitoramento e na resposta às emergências, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além de concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.