Vendedora morre durante cirurgia de aumento de glúteos; polícia investiga

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A vendedora Bárbara Laura Souza Félix, 27 anos, morreu durante um procedimento estético de lipoaspiração com enxertia glútea realizado nesta terça-feira (26) no Hospital IMO, localizado no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima sofreu parada cardiorrespiratória (PCR) durante a cirurgia, procedimento estético utilizado para aumentar e remodelar os glúteos. Durante a operação, ela apresentou complicações graves. A equipe médica iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), que duraram cerca de 1 hora e 12 minutos. Apesar dos esforços, a paciente não resistiu.



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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou perícia no local para coletar vestígios e informações que possam contribuir com as investigações. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal André Roquette.

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O Hospital IMO ainda não se manifestou sobre o assunto.