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JOVEM SOFREU PCR

Vendedora morre durante cirurgia de aumento de glúteos; polícia investiga

Bárbara Laura Souza Félix, 27 anos, sofreu parada cardiorrespiratória durante a cirurgia

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 22:59:31 Editado em 27.05.2026, 22:59:25
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Vendedora morre durante cirurgia de aumento de glúteos; polícia investiga
Autor A equipe médica iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), que duraram cerca de 1 hora e 12 minutos. Apesar dos esforços, a paciente não resistiu - Foto: Reprodução

A vendedora Bárbara Laura Souza Félix, 27 anos, morreu durante um procedimento estético de lipoaspiração com enxertia glútea realizado nesta terça-feira (26) no Hospital IMO, localizado no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima sofreu parada cardiorrespiratória (PCR) durante a cirurgia, procedimento estético utilizado para aumentar e remodelar os glúteos. Durante a operação, ela apresentou complicações graves. A equipe médica iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), que duraram cerca de 1 hora e 12 minutos. Apesar dos esforços, a paciente não resistiu.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou perícia no local para coletar vestígios e informações que possam contribuir com as investigações. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal André Roquette.

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O Hospital IMO ainda não se manifestou sobre o assunto.

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Belo Horizonte cirurgia estética glúteos investigação MINAS GERAIS morte
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