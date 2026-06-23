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ABSURDO

Vendedor de salgados morre atropelado na rua e tem mercadorias saqueadas

Trabalhador estava de bicicleta levando salgados para vender quando foi atingido por um HB20

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 20:57:50 Editado em 23.06.2026, 20:57:44
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Vendedor de salgados morre atropelado na rua e tem mercadorias saqueadas
Autor Segundo testemunhas, pessoas que passavam pelo local saquearam os produtos que seriam comercializados pelo autônomo ao longo do dia - Foto: Reprodução/Amazonas Atual

Um vendedor de salgados, identificado apenas como Kauan, morreu após ser atropelado na manhã desta terça-feira (23) no Centro de Manaus (AM). O trabalhador seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingido por um Hyundai HB20. O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, pessoas que passavam pelo local saquearam os produtos que seriam comercializados pelo autônomo ao longo do dia.

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O acidente ocorreu nas proximidades do Colégio Dom Bosco e da Praça da Saudade. Com a força do impacto, a bicicleta e os equipamentos ficaram destruídos.

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Kauan mantinha uma rotina rigorosa para sustentar a família, segundo o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Todos os dias, saía de casa por volta das 5h para percorrer pontos do Centro vendendo café da manhã e lanches. Era conhecido por comerciantes, passageiros e trabalhadores da região e atuava como ambulante há vários anos.

O condutor do HB20 não foi localizado até o momento. Equipes da DEHS analisam imagens de câmeras de segurança para identificar o motorista e reconstruir a rota de fuga. A perícia realizou os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

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