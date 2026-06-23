Vendedor de salgados morre atropelado na rua e tem mercadorias saqueadas
Trabalhador estava de bicicleta levando salgados para vender quando foi atingido por um HB20
Um vendedor de salgados, identificado apenas como Kauan, morreu após ser atropelado na manhã desta terça-feira (23) no Centro de Manaus (AM). O trabalhador seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingido por um Hyundai HB20. O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, pessoas que passavam pelo local saquearam os produtos que seriam comercializados pelo autônomo ao longo do dia.
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O acidente ocorreu nas proximidades do Colégio Dom Bosco e da Praça da Saudade. Com a força do impacto, a bicicleta e os equipamentos ficaram destruídos.
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Kauan mantinha uma rotina rigorosa para sustentar a família, segundo o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Todos os dias, saía de casa por volta das 5h para percorrer pontos do Centro vendendo café da manhã e lanches. Era conhecido por comerciantes, passageiros e trabalhadores da região e atuava como ambulante há vários anos.
O condutor do HB20 não foi localizado até o momento. Equipes da DEHS analisam imagens de câmeras de segurança para identificar o motorista e reconstruir a rota de fuga. A perícia realizou os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.