Vendaval: prefeitura do Rio e governo do Estado recomendam antecipação de expediente

A prefeitura do Rio e o governo do Estado do Rio de Janeiro emitiram um comunidade no início da tarde desta sexta-feira, 7, recomendando a antecipação do expediente e o encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais para antecipar o retorno para casa. A decisão foi tomada pelo prefeito da capital fluminense, Eduardo Cavaliere (PSD) em conjunto com o governador em exercício desembargador Ricardo Couto após a confirmação do registro de ventos de 74 km/h na Costa Verde, no fim da manhã.

A Defesa Civil emitiu um "alerta extremo" no início da tarde desta sexta-feira, às 12h35. A mensagem foi enviada para os celulares informando a recomendação de antecipação do expediente.

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De acordo com a previsão meteorológica, os ventos podem chegar a 90km/h nesta sexta-feira.

Trens antecipam horário de pico

Os trens terão a operação de horário de pico antecipada, como medida preventiva diante da possibilidade de ocorrência de ventos fortes no Rio.

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De acordo com a Trens RJ, "a ideia é reforçar a capacidade operacional do sistema no período de maior demanda e garantir maior agilidade na resposta a eventuais interferências provocadas pelos ventos fortes, contribuindo para que os passageiros possam realizar seus deslocamentos com segurança e tranquilidade".

A concessionária informou ainda que pode estender o horário de funcionamento dos trens, "de forma a contribuir para que os passageiros possam retornar para suas casas com segurança".

Parques municipais fechados

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A Prefeitura do Rio informou ainda que os parques públicos municipais, urbanos e naturais, foram fechados às 12 horas por causa da confirmação de previsão meteorológica com ventos acima de 90km/h na cidade.

De acordo com o anúncio, o objetivo é resguardar a segurança da população nessas áreas.

Aulas canceladas

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A prefeitura e o governo do Estado cancelaram as aulas na rede municipal e estadual por causa da previsão de vendaval na cidade.

A ventania é consequência da chegada de um ciclone extratropical à região Sul do País, entre quinta-feira, 6, e esta sexta-feira. O fenômeno se afasta completamente para o alto-mar e não alcança o Sudeste, mas a frente fria avança pela região, com nuvens se espalhando pelo Rio de Janeiro, além de áreas de São Paulo e Minas Gerais.

Conhecido como ciclogênese explosiva ou ciclone-bomba, o fenômeno ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em um curto período de tempo, se transformando em um intenso ciclone extratropical, informa o Inmet. É um fenômeno diferente do que ocorreu na semana passada, causado por um cavado próximo ao litoral paulista, associado a um escoamento de oeste.

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O cavado é uma região também de baixa pressão atmosférica, associada a chuvas. Já o escoamento de oeste é uma corrente de ventos que, ao se associar ao padrão de circulação ciclônica de um cavado em superfície, gera instabilidade na atmosfera e favorece ventos intensos.