Vencedora de concurso inusitado conta detalhes sobre título

Da Redação

Um concurso inusitado elegeu a vagina mais bonita do Brasil. A vencedora do evento, organizado por Ana Otani, foi a influenciadora digital Maitê Sasdelli. A modelo disse em entrevista ao 'O Dia' que não esperava que o torneio fizesse tanto sucesso e ganhou muitos seguidores após ser eleita.

"Para mim, no momento em que recebi o convite e decidi participar, eu nem imaginava o alcance que isso ia ter, até porque o concurso foi realizado por plataforma privada de assinantes. O que mais me surpreendeu foi que eu não tinha noção de que tanto fãs torciam por mim", disse a modelo.

Maitê já era influenciadora digital de conteúdo sensual antes do concurso e conta que não esperava que chegaria às finais do torneio, porque tinham outras 14 meninas igualmente bonitas. A grande final ocorreu no dia 28 de novembro, após a votação ser encerrada e Maitê ser coroada com o título e ganhar o prêmio de R$ 5 mil, a modelo teve sua vida transformada, por conta da repercussão inesperada da final.

"Até agora estou tentando lidar com muita calma, mas também muita euforia, pois me tornei a representação nacional deste concurso. O que me possibilitou também ter visibilidade, que era tudo o que eu buscava como criadora de conteúdo. Sinto que meu trabalho de seis meses na plataforma OnlyFans e agora estou colhendo os frutos. Todo investimento que fiz até participar do concurso da Ana, que é muito famosa, me trouxe isso!", finalizou.

Com informações O Dia.