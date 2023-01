Velório de Pelé termina e caixão é levado para cemitério em Santos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caixão com o corpo do ex-jogador será levado para o Memorial Necrópole Ecumênico

Após 24 horas, se encerrou o velório de Pelé na Vila Belmiro, estádio do Santos, às 10 horas desta terça-feira (03). Durante a cerimônia fúnebre, mais de 200 mil pessoas foram ao local para se despedir do Rei do Futebol. Autoridades e artistas também prestaram sua condolências, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Fifa. Gianni Infantino.

continua após publicidade .

O caixão com o corpo do ex-jogador será levado para o Memorial Necrópole Ecumênico, cemitério onde será enterrado com vista para o estádio do seu time de coração. Até a chegada ao local, Pelé será cortejado pelos torcedores nas ruas da cidade de Santos.

LEIA MAIS: Sósia de Pelé recorda experiências e quer seguir homenageando o Rei

continua após publicidade .

As possibilidades de entrar na fila para ver o corpo do Rei no estádio se encerraram por volta das 08h30. A partir deste momento, apenas quem já estava nas filas pôde acompanhar o velório. Às 09h10, ocorreu uma missa em celebração ao Rei do Futebol.

Pelé morreu aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, vítima de complicações causadas por um câncer no cólon.





Fonte: Informações Terra.

Siga o TNOnline no Google News