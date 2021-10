Velório de motorista se torna 'festa' com cerveja e música

Da Redação

Um homem fez um pedido inusitado aos seus familiares e amigos. Marcos Santos, mais conhecido como "Marcão", foi submetido a um procedimento cirúrgico na vesícula, porém, o motorista de aplicativo sofreu complicações. Ele não resistiu.

Entretanto, antes de ir para a sala de cirurgia, ele pediu aos seus familiares e amigos que fizessem uma "festa" durante seu velório. Marcão foi sepultado na última terça-feira (26) em Cuiabá, Mato Grosso.

Ele fazia parte de um grupo em um aplicativo de mensagens com cerca de 120 pessoas e, em um áudio enviado a um amigo, prometeu cerveja para os colegas desse grupo.



Marcão disse na mensagem que estava indo para a cirurgia e alega que se não resistisse era para o amigo organizar o velório, com cerveja e festa. "Falei com a Simone [mulher dele], pode dar uma 'merda', porque cirurgia é cirurgia, né. Mas já deixei autorizado, o grupo tem 120 participantes, então são três Heineken para cada um, para começar. Tem que fazer aquele cortejo bonito também, com bastante bagunça", diz.

No momento do enterro, o grupo se reuniu em volta do caixão e cantou a música 'Coração Cachorro'. Além disso, eles fizeram um brinde e derramaram cerveja na cova dele.

No vídeo, os amigos e familiares choram e sorriem ao mesmo tempo.