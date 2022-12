Velório de Jonas Abib é aberto ao público e terá três dias de duração

Da Redação

Conforme informações, o corpo do padre será velado por três dias, até quinta-feira (15), no Centro de Evangelização Dom João Hipólito

Os detalhes sobre o velório e sepultamento do Monsenhor Jonas Abib foram divulgados pela Comunidade Católica Canção Nova nesta terça-feira (13). O religioso morreu na noite desta segunda-feira (12), por conta de uma insuficiência respiratória por bronco aspiração e disfagia motora.

Conforme informações, o corpo do padre será velado por três dias, até quinta-feira (15), no Centro de Evangelização Dom João Hipólito, que é parte da estrutura da sede da comunidade em Cachoeira Paulista, São Paulo.

LEIA MAIS: Morre padre Jonas Abib, aos 85 anos, fundador da Canção Nova

O velório teve início nesta madrugada, às 04h15, quando o corpo foi recebido por diversos missionários que o aguardavam para prestar homenagens.

Logo no início da manhã da próxima quinta (15), às 06h da manhã, será realizado um cortejo do corpo até o Santuário do Pai das Misericórdias, onde acontecerá a uma missa de corpo presente.

O corpo permanecerá no santuário até a Hora da Misericórdia, às 15h, na última missa de celebração do dia. Em seguida, o sepultamento acontecerá na sala das Graças, espaço que guarda objetos, fotos, cartas e testemunhos de fé dos fiéis.

Fonte: Informações g1.

