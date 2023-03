Velório de homem espancado é interrompido para corpo ser levado ao IML

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso está sendo investigado

O velório de um homem, de 53 anos, foi interrompido por policiais civis para que o corpo fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na tarde dessa quarta-feira (8). O fato foi registrado em Itapeva, em São Paulo.

continua após publicidade .

No dia 25 de fevereiro, Agnaldo Francisco de Almeida se envolveu em uma briga e acabou sendo gravemente ferido com golpes de barra de ferro na região da cabeça. Ele foi socorrido e encaminhada para um pronto-socorro, onde ficou internado e, após, liberado.

A Polícia Civil (PC) informou que, na madrugada dessa quarta, Agnaldo estava na casa dos tios e teve um mal-estar. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas, ao chegar ao endereço, nada pôde ser feito, já que o homem não apresentava sinais vitais.

continua após publicidade .

A causa da morte de Agnaldo foi atestada como "indeterminada".

- LEIA MAIS: Mistério: laudo desvenda possível ossada humana encontrada no PR

Momentos depois, o corpo dele foi liberado à família para a realização do velório.

continua após publicidade .

Com a informação da morte, o delegado responsável pela investigação, registrou um boletim de ocorrência e requisitou um exame necroscópico para apurar as causas do óbito.



Por causa disto, o funeral precisou ser interrompido. O corpo de Agnaldo de Almeida foi encaminhado ao IML de Itapetininga, onde será realizada uma necropsia.

Segundo o delegado, a medida foi tomada para não atrapalhar as investigações.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News