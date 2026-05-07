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RISCOS DE USO

Veja todos os produtos da Ypê que devem ser recolhidos por ordem da Anvisa

Medida atinge lotes terminados em 1 fabricados no interior de São Paulo; empresa classifica medida como arbitrária

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 13:51:52 Editado em 07.05.2026, 14:03:26
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Veja todos os produtos da Ypê que devem ser recolhidos por ordem da Anvisa
Autor Lista de produtos bloqueados engloba diversas linhas de lava-louças da marca - Foto: Reprodução Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (7) o recolhimento e a suspensão da fabricação, comercialização e uso de dezenas de produtos de limpeza da marca Ypê. A medida foi tomada após a identificação de risco de contaminação microbiológica em itens produzidos na unidade da Química Amparo, localizada em Amparo (SP). A restrição afeta exclusivamente os produtos de lotes cuja numeração termina com o algarismo 1.

-LEIA MAIS: Anvisa suspende venda e proíbe uso de produtos Ypê

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A decisão da agência, formalizada pela Resolução 1.834/2026, ocorreu após uma inspeção técnica na fábrica constatar descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo. De acordo com a Anvisa, as falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle comprometem as Boas Práticas de Fabricação, indicando uma possibilidade real de contaminação por microrganismos. Diante do risco sanitário, a agência orienta que os consumidores suspendam imediatamente o uso dos itens afetados e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre o recolhimento.

A lista de produtos bloqueados engloba diversas linhas de lava-louças da marca, incluindo as versões com Enzimas Ativas, Clear Care, Toque Suave, Concentrado Green, Clear, Green e a versão tradicional. O recolhimento atinge também os lava-roupas líquidos Tixan nas linhas Combate Mau Odor, Cuida das Roupas, Antibac, Coco e Baunilha, Green, Maciez, Primavera e Power Act, além dos lava-roupas líquidos Ypê Express, Power Act e Premium. A medida se estende ainda aos desinfetantes Bak Ypê, Pinho Ypê e às linhas de uso geral e perfumado da marca Atol.

RESPOSTA DA EMPRESA

Em resposta à medida sanitária, a Ypê divulgou nota oficial manifestando indignação com a decisão, a qual classificou como arbitrária e desproporcional. A fabricante informou que irá recorrer da determinação da agência e argumentou possuir laudos de análises independentes que atestam que todos os seus produtos são totalmente seguros e adequados para o consumo.

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Veja os produtos afetados

A medida afeta apenas os produtos listados abaixo que pertencem a lotes cuja numeração termina com o número 1:

Lava-louças

  • Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças Ypê Toque Suave
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê Clear
  • Lava-louças Ypê Green

Lava-roupas

  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava-roupas Líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas Líquido Ypê Express
  • Lava-roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava-roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava-roupas Tixan Maciez
  • Lava-roupas Tixan Primavera
  • Lava-roupas Tixan Power Act

Desinfetantes

  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê



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