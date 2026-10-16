Veja se você tem dinheiro do abono salarial para receber e como consultar

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Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) liberou R$ 804,2 milhões para 1.030.899 trabalhadores

Mais de 1 milhão de trabalhadores começaram a receber, nesta quinta-feira (15), o lote complementar do Abono Salarial referente ao ano-base 2024. O benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados, e contempla pessoas cujos dados foram enviados ou corrigidos pelos empregadores entre 1º de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026.

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Ao todo, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) liberou R$ 804,2 milhões para 1.030.899 trabalhadores. O lote inclui pessoas que tiveram o direito reconhecido após o reprocessamento das informações e trabalhadores que receberão diferenças no valor do benefício.

Quem pode receber o abono salarial

Para ter direito ao pagamento referente a 2024, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:

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Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo de trabalho;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024 de empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep;

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, durante 2024;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

O pagamento é destinado a trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao PIS e a servidores públicos vinculados ao Pasep. O cumprimento dos requisitos não dispensa a verificação da habilitação ao benefício.

Como consultar se você tem direito

A consulta pode ser feita pelos canais digitais do governo. O trabalhador deve verificar se foi habilitado para receber o lote complementar e conferir o valor disponível.

Carteira de Trabalho Digital: acesse o aplicativo com a conta Gov.br e consulte a opção referente ao Abono Salarial.

Portal Gov.br: acesse o serviço de consulta do Abono Salarial.

Telefone 158: o trabalhador também pode buscar informações pelos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego.

Como e onde receber

A instituição responsável pelo pagamento depende do vínculo do trabalhador.

PIS - Caixa Econômica Federal: o valor é depositado prioritariamente em conta-corrente, poupança ou conta digital. Quem não tem conta na Caixa pode receber pelo aplicativo Caixa Tem, em uma Poupança Social Digital aberta automaticamente, ou utilizar agências, lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Pasep - Banco do Brasil: o pagamento é feito prioritariamente em conta bancária. Também pode ser realizado por Pix, transferência eletrônica (TED) ou presencialmente nas agências, para quem não possui conta ou chave Pix.

Prazo para sacar vai até dezembro

Os valores do Abono Salarial referente ao ano-base 2024 ficam disponíveis até 30 de dezembro de 2026.

O lote complementar contempla 704.398 trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, e 326.501 servidores públicos, vinculados ao Pasep.

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No Paraná, o valor destinado aos trabalhadores incluídos nesse lote soma R$ 47,89 milhões, segundo os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.