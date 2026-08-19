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Veja quem são as vítimas de acidente em rodovia do Paraná que deixou 23 mortos

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A prefeitura de Imbituva divulgou a lista com os nomes das 23 vítimas do acidente na BR-373, no Paraná, nesta quarta-feira, 19. Elas estavam em um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, que levava os passageiros para atendimento médico em hospitais na região metropolitana de Curitiba. A colisão ocorreu por volta das 3h30 na altura do quilômetro 209.

O acidente é o mais grave em número de mortos registrado pela PRF no Paraná desde 2021, quando 19 pessoas morreram em um tombamento de ônibus na BR-376, em Guaratuba (PR).

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A administração municipal orientou os familiares a permaneceram na Polícia Científica, em Ponta Grossa, onde acontece o acolhimento e suporte até a liberação dos corpos.

"Em respeito às vítimas e às suas famílias, a Prefeitura Municipal e os demais locais de atendimento administrativo estarão fechados nesta data, como forma de respeito e luto. Os serviços essenciais permanecerão funcionando normalmente, garantindo o atendimento à população", informou a administração.

Veja o nome das vítimas do acidente.

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ERICK WIERTEL ? motorista da Saúde;

AZELIA GRISOSKI STADLER;

ELIZABETE MALAQUIAS;

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MIRIAM VIEIRA MAGALHAES;

WILLIENY BRANDT MARCONATO;

MEIRIELLI NEIVERTH MARCONATO;

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ROSEMARI NORTOK COSMO;

NELSON LUIZ BRONGUEL;

LUCIMARA GUILHERME;

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VALDERI STADLER;

EDINEIA LEMES BATISTA;

ADENILSON CHAVES DOS SANTOS;

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LIANE BIENERT;

JOÃO PAULO DE ALMEIDA;

ALEX RIVAIL ? condutor do caminhão, de Castro.

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ACIDENTE/ÔNIBUS/CARRETA/BR-373/PR vitimas
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