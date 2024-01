Veja quem eram os jovens encontrados mortos dentro de BMW

Foram identificados os quatro jovens, entre 16 e 24 anos, encontrados mortos em uma BMW, em Balneário Camboriú (SC). Os corpos foram localizados na manhã desta segunda-feira (1°/1) e as investigações prosseguem para descobrir a causa das mortes. As vítimas foram identificadas como Gustavo Pereira Silveira Elias (24 anos), Tiago de Lima Ribeiro (21), Karla Aparecida dos Santos (19) e Nicolas Oliveira Kovaleski (16). Os corpos encontrados em uma BMW, que estava estacionado no estacionamento da rodoviária de Balneário Camboriú, não apresentavam sinais de violência.

Segundo reportagem publicada pelo site NSC Total, Gustavo, Karla e Nicolas são naturais de Paracatu (MG), enquanto Tiago era natural de Patos de Minas (MG). O grupo morava em Florianópolis (SC) há cerca de um mês, de acordo com a Polícia Civil. A Prefeitura de Paracatu decretou luto oficial de um dia em razão das mortes ocorridas em Balneário Camboriú (SC).

Foto por reprodução Gustavo Pereira Silveira Elias e Nicolas Oliveira Kovaleski

Carro teve escapamento modificado

De acordo com o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina Bruno Effori, familiares das vítimas confirmaram que o carro passou por um processo de "customização" (alteração das características originais) com o objetivo de gerar mais ruído. Uma das hipóteses investigadas é de que essa modificação esteja relacionada com o vazamento de monóxido de carbono para o interior do automóvel.



Os quatro jovens ficaram cerca de quatro horas dentro do carro ligado com o ar-condicionado funcionando, segundo o delegado. Eles foram encontrados desmaiados na manhã desta segunda-feira (1º).

Segundo informações preliminares da polícia divulgadas pelo site G1, uma falha mecânica na BMW/320I M Sport, fabricada em 2022, teria levado monóxido de carbono para dentro do veículo, o que pode ter causado a morte do grupo.

Conforme a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança foram analisadas e mostram que a mulher que sobreviveu foi a pessoa que menos ficou dentro do carro. Ela chegou de Minas Gerais de ônibus, por volta das 3h e ficou aguardando os ocupantes da BMW, que iriam encontrá-la. A polícia também confirmou que não há sinais de violência nas vítimas, mas ainda será apurado se há participação de "terceira pessoa". O carro passou por perícia. A Polícia Científica informou que o laudo do carro e dos corpos pode demorar alguns dias para ser concluído.

