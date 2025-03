Veja quem é o traficante que foi preso na mansão do rapper Oruam

O traficante Yuri Pereira Gonçalves foi preso na manhã desta quarta-feira (26) pela Polícia Civil. Foragido da Justiça, ele foi encontrado na mansão do rapper Oruam (nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor também foi preso por esconder o traficante em sua casa, o que configura crime de favorecimento pessoal.

Conforme as autoridades, Yuri era procurado por envolvimento com organização criminosa. A prisão dele ocorreu durante uma operação policial deflagrada no endereço do artista.

Yuri, segundo a polícia, atuava no tráfico de drogas no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Ele já havia sido condenado anteriormente por organização criminosa e tráfico de drogas no Complexo da Penha – área conhecida como reduto da facção carioca Comando Vermelho (CV).

Além dessa condenação, Yuri acumulava passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico e era considerado foragido desde que sua prisão foi decretada.

A ação policial fez parte de operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), inicialmente voltada para investigar Oruam em outro caso. O rapper era alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Santa Isabel (SP) devido a uma apuração sobre disparo de arma de fogo ocorrido em dezembro de 2024, em um condomínio de Igaratá (SP).



O objetivo dos agentes era encontrar a arma supostamente usada por Oruam nesse incidente. Durante o cumprimento dos mandados na mansão do cantor, no bairro Joá, os policiais se depararam inesperadamente com Yuri Pereira Gonçalves escondido no local.

Diante da descoberta do foragido, os agentes efetuaram sua prisão imediata. Com Yuri, a polícia apreendeu uma pistola 9 mm equipada com um kit-rajada (acessório que permite disparos automáticos), além de munição.

Os policiais também realizaram buscas em outro imóvel ligado ao artista – a casa da mãe de Oruam, Márcia Nepomuceno –, onde recolheram celulares.

Com informações do site Metrópoles.

