Veja quanto rende o prêmio de R$ 3,5 milhões da Mega-Sena desta quinta

A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso 2834 da Mega-Sena nesta quinta-feira (27), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Conforme a instituição, o prêmio estimado é de R$ 3.500.000.

Os números do concurso 2834 podem ser conferidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e, logo após o sorteio, no TNOnline.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, de seis números, é de R$ 5.

O prêmio de R$ 3,5 milhões pode render, na poupança, cerca de R$ 17 mil mensais. Caso o ganhador invista no CDB (100% do CDI), o rendimento mensal líquido é ainda maior: R$ 25 mil.

Caso a escolha seja o Tesouro Selic, o rendimento mensal líquido aumenta mais um pouco, chegando a R$ 24 mil.

O valor do prêmio divulgado pela Caixa Econômica já leva em conta o desconto de 30% de Imposto de Renda (IR).

Último sorteio

Uma aposta feita na cidade do Rio de Janeiro (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.833 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (25), e faturou mais de R$ 131 milhões. Conforme a Caixa Econômica Federal, o prêmio da faixa principal foi de R$ 131.361.519,85



Os números sorteados foram: 01 - 03 - 13 - 16 - 36 - 56.

Outras 205 apostas acertaram cinco número e ganharam R$ 35.629,31 cada. Entre os jogos acertadores da quina estão 15 do Paraná. As cidades são: Almirante Tamandaré; Assaí; Bituruna; Cascavel; Cianorte; Curitiba (4); Foz do Iguaçu; Londrina; Maringá; São José dos Pinhais (2); e Sarandi.

Além disso, houve 11.347 apostas ganhadoras com quatro acertos. Cada uma faturou R$ 919,56.

