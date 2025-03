Veja quanto rende o prêmio de R$ 130 milhões da Mega-Sena desta terça

As apostas podem ser feitas até as 19h

A Mega-Sena está acumulada em R$ 130 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado nesta terça-feira (25), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números do concurso 2.833 podem ser conferidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e, logo após o sorteio, no TNOnline.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, de seis números, é de R$ 5.

O prêmio de R$ 130 milhões pode render, na poupança, cerca de R$ 650 mil mensais. Caso o ganhador invista no CDB (100% do CDI), o rendimento mensal líquido é ainda maior: R$ 920 mil.

Caso a escolha seja o Tesouro Selic, o rendimento mensal líquido aumenta mais um pouco, chegando a R$ 900 mil.

O valor do prêmio divulgado pela Caixa Econômica já leva em conta o desconto de 30% de Imposto de Renda (IR).

Último sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite de sábado (22) no concurso 2.832 da Mega-Sena. Por isso, o prêmio principal está acumulado em R$ 130 milhões para o sorteio desta terça-feira (25).

Os números sorteados foram: 02 – 12 - 18 – 21- 24 - 37.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 238 apostas acertaram cinco números e ganham R$ 32.222,01 cada uma. Entre elas estão treze jogos feitos no Paraná, nas cidades de Assis Chateaubriand (1), Castro (PR), Curitiba (5), Foz do Iguaçu (1), Guarapuava (1), Londrina (1), Mallet (1), Pato Branco (1) e Ponta Grossa (1).

Além disso, outras 14.573 apostas ganharam na quadra e vão levar para casa R$ 751,76.

