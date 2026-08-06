Veja quando pode render em aplicações bancárias o prêmio de R$ 150 mi da Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (06) um prêmio estimado em R$ 150 milhões. Caso haja um vencedor único e ele decida investir toda a fortuna em opções de renda fixa, o montante pode gerar rendimentos mensais superiores a R$ 1 milhão. As simulações levam em consideração a metodologia de juros compostos, as atuais taxas da Selic e do IPCA, além dos descontos referentes ao Imposto de Renda (IR) em cada modalidade.

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O maior retorno entre as opções analisadas fica por conta do Tesouro Selic 2031. Com uma remuneração baseada na taxa básica de juros acrescida de 0,07% ao ano, os R$ 150 milhões renderiam cerca de R$ 1,3 milhão por mês, já com o desconto da alíquota inicial de 22,5% do IR. Logo atrás aparece o Certificado de Depósito Bancário (CDB) que remunera a 100% do CDI. Nessa aplicação, o ganho líquido mensal do vencedor seria de aproximadamente R$ 1,29 milhão.

Para os perfis mais conservadores, a caderneta de poupança entregaria um rendimento aproximado de R$ 1 milhão a cada trinta dias. A principal vantagem da poupança em relação às demais aplicações é a isenção total do Imposto de Renda sobre os lucros.