Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
LOTERIAS

Veja quando pode render em aplicações bancárias o prêmio de R$ 150 mi da Mega-Sena

Tesouro Selic lidera as simulações com retorno estimado em R$ 1,3 milhão mensal, enquanto a caderneta de poupança pagaria cerca de R$ 1 milhão livres

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja quando pode render em aplicações bancárias o prêmio de R$ 150 mi da Mega-Sena
Autor Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 150 milhões nesta quinta-feira (06) - Foto: (Divulgação/ Agência Brasil)

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (06) um prêmio estimado em R$ 150 milhões. Caso haja um vencedor único e ele decida investir toda a fortuna em opções de renda fixa, o montante pode gerar rendimentos mensais superiores a R$ 1 milhão. As simulações levam em consideração a metodologia de juros compostos, as atuais taxas da Selic e do IPCA, além dos descontos referentes ao Imposto de Renda (IR) em cada modalidade.

-LEIA MAIS: Ninguém leva o prêmio máximo, e Lotofácil acumula em R$ 5 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O maior retorno entre as opções analisadas fica por conta do Tesouro Selic 2031. Com uma remuneração baseada na taxa básica de juros acrescida de 0,07% ao ano, os R$ 150 milhões renderiam cerca de R$ 1,3 milhão por mês, já com o desconto da alíquota inicial de 22,5% do IR. Logo atrás aparece o Certificado de Depósito Bancário (CDB) que remunera a 100% do CDI. Nessa aplicação, o ganho líquido mensal do vencedor seria de aproximadamente R$ 1,29 milhão.

Para os perfis mais conservadores, a caderneta de poupança entregaria um rendimento aproximado de R$ 1 milhão a cada trinta dias. A principal vantagem da poupança em relação às demais aplicações é a isenção total do Imposto de Renda sobre os lucros.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CDB finanças pessoais Investimentos mega sena Poupança renda fixa Tesouro Selic
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV