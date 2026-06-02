Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Veja os voos afetados entre Brasil e Portugal em razão da greve geral no país europeu

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 12:46:00 Editado em 02.06.2026, 12:53:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A greve geral marcada para quarta-feira, 3, em Portugal já afeta o transporte aéreo entre o país europeu e o Brasil a partir desta terça-feira, 2.

A Latam afirmou que precisou cancelar quatro voos: LA8146 - Guarulhos-Lisboa e LA8148 - Guarulhos-Lisboa, que sairiam do País nesta terça-feira, e LA8147 - Lisboa-Guarulhos e LA8149 - Lisboa-Guarulhos, que retornariam ao Brasil na quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a companhia, os passageiros afetados terão três opções:

alterar a data da viagem, mantendo a mesma origem e o mesmo destino, sem multa ou diferença tarifária;

alterar o destino da viagem, sem multa, podendo haver cobrança de diferença tarifária;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

solicitar o reembolso integral dos trechos não utilizados, caso não desejem a alteração do voo.

A empresa orientou os clientes a verificarem o status de seus voos na seção "Minhas Viagens", no aplicativo da Latam ou no site da companhia. "Por fim, a Latam lamenta eventuais transtornos decorrentes dessa situação, totalmente alheia ao controle da companhia", afirmou.

A Azul também precisou cancelar quatro voos: AD8750 - Viracopos-Lisboa e AD8751 - Lisboa-Viracopos, que partiriam nesta terça-feira, e AD8900 - Viracopos-Lisboa e AD8901 - Lisboa-Viracopos, que decolariam na quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para atender os clientes afetados, a companhia afirmou que programou dois voos extras: o AD9700 - Viracopos-Lisboa, na quarta-feira, e o AD9701 - Lisboa-Viracopos, na quinta-feira, 4.

A Azul também disse que os ajustes foram realizados para reduzir impactos à operação em razão de um "fato alheio à vontade da companhia" e acrescentou que os clientes afetados estão sendo comunicados e recebem a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A TAP Air Portugal não confirmou o número de voos cancelados, mas afirmou que realizará apenas 79 voos na quarta-feira. Segundo a companhia, qualquer viagem que não apareça na lista de confirmadas deve ser considerada suspensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os voos confirmados, 17 terão como origem ou destino o Brasil. Destes, 10 decolam nesta terça-feira:

TP6 - Natal-Lisboa;

TP12 - Recife-Lisboa;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TP48 - Belém-Lisboa;

TP58 - Brasília-Lisboa;

TP72 - Galeão-Lisboa;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TP74 - Galeão-Lisboa;

TP82 - Guarulhos-Lisboa;

TP88 - Guarulhos-Lisboa;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TP94 - Guarulhos-Porto;

TP104 - Confins-Lisboa.

Outros sete partem na quarta-feira:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TP72 - Galeão-Lisboa;

TP73 - Lisboa-Galeão;

TP74 - Galeão-Lisboa;

TP82 - Guarulhos-Lisboa;

TP88 - Guarulhos-Lisboa;

TP89 - Lisboa-Guarulhos;

TP118 - Porto Alegre-Lisboa.

"A TAP está entrando em contato com todos os clientes que tiveram seus voos cancelados e que ainda não alteraram suas reservas, para que juntos possamos encontrar as melhores alternativas de viagem", afirmou a empresa.

"Lamentamos os transtornos causados por essa situação e estamos trabalhando intensamente para minimizar os impactos aos nossos clientes."

O Aeroporto de Lisboa afirmou que, devido à greve, os passageiros devem verificar a situação de seus voos com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

A paralisação, organizada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), é contra alterações na legislação trabalhista de Portugal e deve ter impacto em várias áreas, como saúde, transporte e educação, além da aviação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PORTUGAL/GREVE GERAL/BRASIL/VOOS/CANCELAMENTOS/AEROPORTOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV