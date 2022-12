Veja os registros de sucuris que viralizaram em 2022

Da Redação

Pescadores flagram 3 onças-pintadas e 3 sucuris em rio no Paraná

Em alguns flagrantes na natureza, as sucuris causam medo e espanto, mas por sua imponência, as "anacondas brasileiras" ganharam destaque durante todo o ano de 2022. A reportagem do TNOnline listou alguns registros que surpreenderam.

Em outubro, moradores da região de Altônia, município na Ilha Grande, no Paraná, fizeram um registro chocante durante um passeio de barco pelo Rio Piquiri. A família avistou uma sucuri-verde fêmea e seus filhotes, supostamente recém nascidos, entre uma vegetação às margens d'água. null - Vídeo por: tnonline

Ainda em outubro, mas dessa vez no estado do Mato Grosso do Sul, um pescador viralizou nas redes sociais por um ato inusitado ao avistar duas sucuris que acasalavam. O homem pescava com um grupo de amigos quando viu os dois animais às margens de um rio, se aproximou das cobras e beija cada uma delas. null - Vídeo por: tnonline

Alguns, não satisfeitos em apenas encontrar uma cobra, encontram várias de uma vez. "Hoje ganhei um presente do papai do céu. Tive o privilégio de filmar 3 sucuris e 3 onças pintadas no mesmo dia, aqui no Rio Paraná, na cidade de Porto Rico", foi o que disse Beto Gaspar, pescador que fez o registro impressionante. Assista abaixo: null - Vídeo por: tnonline

Porém, em alguns momentos a enorme cobra causa medo naqueles que a encontram. Em junho, uma sucuri de aproximadamente 6 metros foi morta por moradores de Anamã, localizada a cerca de 165 quilômetros de Manaus, no Amazonas. A cobra apareceu nas águas alagadas da região, consequência das inundações causadas pelo rio Solimões.

Um vídeo que viralizou na redes sociais mostrava o animal já morto na varanda da casa. Na gravação feita por moradores, a sucuri aparece pendurada em uma parede baixa e uma criança foi filmada balançando a cobra morta.



Mato Grosso do Sul claramente tem um "fraco" pelas cobras, e novamente teve um registro para lá de impressionante. Uma sucuri de sete metros foi vista pelo guia turístico Domingo Luciano Filho, de 63 anos, nos rios de Mato Grosso do Sul. Ele pegou o celular e registrou o animal passando. A cena é nada menos do que magnífica, veja:

No entanto, não satisfeitos com as sucuris verdes, foi encontrada no Brasil, neste ano de 2022, a primeira anaconda mutante do mundo. Uma foto, feita em Belém, Pará, mostra detalhes de uma mutação genética chamada xantismo, fator que altera o pigmento da pele do animal para tons amarelados.

fonte: Arquivo pessoal/Afonso Meneses O animal registrado mede cerca de 2,5 metros e pesa sete quilos

