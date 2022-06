Veja os números sorteados neste sábado (25) na Quina de São João

Da Redação

O valor do prêmio é estimado em R$ 200 milhões

Um dos grandes prêmios do ano, a Quina de São João 2022 (concurso 5.581) foi sorteada neste sábado (25) pela Caixa. O valor do prêmio é estimado em R$ 200 milhões e, conforme o banco, até o momento esta já é a segunda maior premiação desse tipo de sorteio.

Confira os números sorteados: 36, 75, 80, 49 e 35.

O que fazer com tanto dinheiro?

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 imóveis de alto padrão ou terrenos no valor de R$ 4 milhões cada.

Segundo informa o banco, ao fazer as apostas "os brasileiros contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social."

