Veja os números mais sorteados na história da Mega da Virada

A Mega-Sena da Virada promete pagar R$ 550 milhões neste ano. Dentre os números mais sorteados em 14 concursos, o 10 chama atenção. O número apareceu cinco vezes e é o que mais se repetiu na história da Mega-Sena da Virada, criada pela Caixa Econômica Federal, em 2009.

A 15ª edição da loteria será sorteada no próximo dia 31 de dezembro. Em 2022, cinco apostas levaram R$ 108.393.993,26 (cerca de R$ 113 milhões, em valores corrigidos) cada uma. Na oportunidade, foram sorteados os seguintes números: 04, 05, 10, 34, 58 e 59.

No ranking dos números mais sorteados, o 5, segundo a Caixa, é o segundo mais sorteado na história e saiu quatro vezes.

Veja os mais sorteados

Número 10 - 5 vezes

Número 5 - 4 vezes

Números 3 - 20 - 33 - 34 - 36 - 58 - 3 vezes

Números 2 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18 - 22 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40 41 - 42 - 46 - 51- 53 - 56 - 2 vezes





Como nos outros anos, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, a bolada será dividida entre os que cravarem cinco números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até as 17h do dia 31. Nas lotéricas, as apostas devem ser preenchidas em volante específico da Mega da Virada.

Para apostar é preciso marcar de 6 a 20 números, entre 60 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 5. A de 20 números, R$ 193.800.

