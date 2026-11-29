Na Federal, cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prêmio proporcional

A Loteria Federal concurso 6121 premia no primeiro prêmio o valor de RR$ 500 mil neste domingo (29), a partir das 11h (horário de Brasília), com o sorteio feito pela Caixa Econômica Federal e todos os detalhes e bilhetes premiados divulgados em tempo real pelo TNOnline.

Confira o resultado

• 1º prêmio: 12204 — R$ 500.000,00

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• 2º prêmio: 81140 — R$ 35.000,00

• 3º prêmio: 02659 — R$ 30.000,00

• 4º prêmio: 01341 — R$ 25.000,00

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• 5º Prêmio: 53775 — R$ 20,5 mil

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa. O apostador adquire um bilhete com um número impresso. Cada bilhete inteiro é composto por 10 frações, e é possível comprar frações avulsas, com o prêmio pago de forma proporcional.

Os sorteios regulares ocorrem duas vezes por semana, às quartas, às 20h e aos domingos, às 11h. Além das extrações regulares, há concursos especiais mensais (Enricou) e o Especial de Natal, em dezembro.

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Além do prêmio principal, a Loteria Federal premia bilhetes com aproximações e unidades do número sorteado. O resgate pode ser feito em casas lotéricas ou agências da Caixa. Para prêmios de maior valor, o pagamento é realizado exclusivamente em agências, mediante apresentação de documento com CPF e do bilhete original.

A probabilidade de ganhar varia conforme o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos. Quanto maior a emissão, maior o número de bilhetes concorrendo ao prêmio principal.