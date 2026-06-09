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FENÔMENO

Veja onde e como observar o eclipse solar mais longo do século

O evento astronômico ocorrerá em 2 de agosto de 2027, garantindo mais de seis minutos de escuridão total

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 22:37:51 Editado em 09.06.2026, 22:37:45
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Veja onde e como observar o eclipse solar mais longo do século
Autor O ponto alto do espetáculo acontecerá na cidade histórica de Luxor, no Egito - Foto: Reprodução

O planeta registrará no ano que vem o eclipse solar total mais longo do século 21. O fenômeno, que promete transformar o dia em noite por mais de seis minutos, será o evento astronômico do tipo com a maior duração registrada no período entre os anos de 1991 e 2114. Para efeito de comparação, ele supera com folga o eclipse de abril de 2024 visto na América do Norte, que durou 4 minutos e 28 segundos.

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Onde e quando o eclipse será visível?

A escuridão total ocorrerá no dia 2 de agosto de 2027. O ponto alto do espetáculo acontecerá na cidade histórica de Luxor, no Egito, onde os observadores vivenciarão 6 minutos e 22 segundos de totalidade. A rota principal da sombra, no entanto, cruzará dez países: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Moradores e visitantes de outras regiões, como grande parte da Europa, África, sul da Ásia e leste da América do Norte, poderão observar o fenômeno de forma parcial, com a Lua cobrindo apenas uma fração do Sol.

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A ciência por trás da escuridão

A duração incomum deste eclipse tem uma explicação exata: a Lua estará no perigeu, ou seja, no ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Isso faz com que a sombra projetada pelo satélite seja excepcionalmente ampla, cobrindo uma área de cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados.

Um eclipse solar acontece graças a uma "coincidência cósmica". O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também está aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra. Essa proporção faz com que ambos pareçam ter o mesmo tamanho no céu.

Como observar com segurança

Assistir a um eclipse solar exige equipamentos adequados. Olhar diretamente para o Sol sem proteção pode causar danos irreversíveis à retina. Para observar o fenômeno em segurança, é indispensável o uso de óculos de observação específicos com certificação ISO 12312-2 e telescópios ou binóculos equipados com filtros solares profissionais.

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As informações são do UOL.

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