BRASILEIRÃO

Veja onde assistir Palmeiras x Chapecoense ao vivo neste domingo (31)

Duelo da 18ª rodada do Brasileirão será o último das equipes antes da parada para a Copa do Mundo

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 15:36:07 Editado em 31.05.2026, 12:52:48
O Palmeiras ocupa o primeiro lugar do Brasileirão com 38 pontos - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na casa do time paulista. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e marca a última vez que os clubes entram em campo antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo.

O Palmeiras ocupa o primeiro lugar do Brasileirão com 38 pontos e chega motivado após vencer o vice-líder Flamengo por 3 a 0, buscando manter a boa fase antes da paralisação. Na última quinta-feira, o time paulista aplicou uma goleada sobre os colombianos do Junior Barranquilla e avançou para as oitavas da Libertadores, onde vai encarar o Cerro Porteño. Para este domingo, o técnico Abel Ferreira terá que fazer várias mudanças na equipe e utilizar garotos da base, já que soma 11 ausências no elenco por conta de lesões, suspensões e convocações para o Mundial.

A Chapecoense, por outro lado, amarga a lanterna do campeonato com apenas nove pontos somados em 16 jogos. Após a demissão de Fábio Matias e uma tentativa frustrada de trazer Cláudio Tencati, o clube anunciou Rafael Lacerda no sábado, mas será comandado pelo interino Celso Rodrigues neste fim de semana. O auxiliar deve alterar o esquema da equipe, deixando de usar três zagueiros. O time catarinense não terá os lesionados Eduardo Doma e Garcez, mas ganha o reforço do capitão Camilo, que retorna de suspensão.

Onde assistir

Premiere.

Prováveis escalações

Palmeiras: Marcelo Lomba, Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Allan; Belé e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

Chapecoense: Anderson, Everton, Bruno Leonardo, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Celso Rodrigues (interino).

